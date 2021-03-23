رسالة تهنئة سلطان عمان للرئيس روحاني

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن تایمز العمانیة أن السلطان هيثم بن طارق هنأ في البرقية، الرئيس روحاني بمناسبة بدء العام الایراني الجدید، متمنيا له موفور الصحة والنجاح وللشعب الايراني السعادة والتقدم.
/انتهى/
ارسل سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني لمناسبة حلول عيدالنوروز والعام الايراني الجديد.
وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن تایمز العمانیة أن السلطان هيثم بن طارق هنأ في البرقية، الرئيس روحاني بمناسبة بدء العام الایراني الجدید، متمنيا له موفور الصحة والنجاح وللشعب الايراني السعادة والتقدم.
/انتهى/
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