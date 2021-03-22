احتفالیة نوروز في مختلف البلاد

وکالة مهر للأنباء _ یعتز الایرانیون على اختلاف اعراقهم وادیانهم باحیاء عید النوروز (رأس السنة الایرانیة) الذی یعتبر اهم واقدم الاعیاد الوطنیة والدینیة لدیهم باعتباره جزءا من الهویة القومیة الفارسیة.

ویحتفل الایرانیون بالمناسبة القومیة التی تجمعهم حول مائدة واحدة على اختلاف اعراقهم وادیانهم من مسلمین ومسیحیین ویهود واتباع باقی الدیانات الاخرى کالزرادشتیه.

وعلى الرغم من مرور آلاف السنین على هذه التقالید التی یعود تاریخها الى العهد الساسانی ظل الایرانیون یتوارثونها جیلا بعد الآخر حیث یتبادلون التهانی بهذه المناسبة باعتبارها اکبر الاعیاد لدیهم على الرغم من اعتناق اغلبهم الدین الاسلامی الحنیف هذا والاسلام لم یرفض عید النوروز بل هناك ادعیة واردة لمثل هذا الیوم.

ویتزامن اول ایام رأس السنة الایرانیة مع بدایة اول ایام الربیع الذی یعلن انتهاء فصل الشتاء وتفتح اوراق الاشجار والزهور واعتدال المناخ فی اغلب مناطق البلاد لاسیما الشمالیة منها التی تستعد لاستقبال سیاحها.

یتزامن اول ایام رأس السنة الایرانیة مع بدایة اول ایام الربیع الذی یعلن انتهاء فصل الشتاء وتفتح اوراق الاشجار والزهور واعتدال المناخ فی اغلب مناطق البلاد لاسیما الشمالیة منها التی تستعد لاستقبال سیاحها.

ویستمر الاحتفال بالعید على مدى اسبوعین على الرغم من ان العطلة الرسمیة التی لا تتجاوز الخمسة ایام الا ان الایرانیین اعتادوا مواصلة العطلة حتى یوم الطبیعة ال 13 من الشهر الاول للسنة الجدیدة ویطلق علیه (سیزده بدر) وقى سجل هلاا اليوم بالتقويم الايرانْ بيوم الطبیعة فاعتاد الایرانیون الخروج الی الطبیعة والمنتزهات الطبیعیة وذلک باعتباره خاتمة ایام العید.

مراسم النوروز فی الثقافات الاخرى

عدا إیران وأفغانستان، یحتفل بالنوروز عند کثیر من شعوب آسیا الغربیّة وتختلف عادات الاحتفال من بلد لآخر. ومن هذا الشعوب شعوب القوقاز والبلدان المطلة على بحر قزوین وکذلك والشعب الباکستانیّ والشعب الترکیّ. کما یحتفل الصیادون والفلاحون فی ساحل شرق افریقیا بالنوروز، ویدعى فی السواحلیة بـ «النیروزى».کما یحتفل الأکراد بهذا العید، ویعدّونه عیداً قومیّاً، ویروون أنه الیوم الذی انتفض فیه الأکراد تحت رایة کاوه الحداد ضدّ الملك الضحاك .

النوروز فی ترکمنستان

للشعب الترکمانستانی تقالید خاصة فی عید النوروز مما ياكلونه ومباریات ریاضیة مختلفة و العاب متنوعة والحقيقة أن عید النوروز فی ترکمانستان هو احتفال المزارعین.

کان اجداد الشعب الترکمنستانی الراهن یعتبرون عید النوزوز رمز الحیاة الجدیدة و البرکة والیمن و الرحمة و السعادة و الرفاهیة و السعة و لذة العیش .

فی ترکمنستان ، یعطل الیوم الاول و الثانی من شهر فروردین المصادف ل 21 و 22 شهر اذار المیلادی, و تقام احتفالات و مهرجانات عدیدة فی کافة ارجاء البلد.

بعد اعلان استقلال ترکمنستان اعلن الرئیس الترکمنستانی بدایة العام الجدید "نوروز" و یوم العید الوطنی لترکمنستان لاحیاء تقالید وعادات ترکمانستان القدیمة.

النوروز فی کازاخستان

یعتبر الشعب الکازاخستانی النوروز بانه اعتدال الربیع وأن الأرض تزدهر وتملأ فرحا وجمالا.

یقوم الکازاخستانیون بتعلیق شمعتان فوق باب البیت في اللیلة التي تسبق دوران السنة ویقومون بتنظیف بیوتهم یعتبرون نظافه البیوت فی رأس السنة الجدیدة تمنع النحوسیة والفقر والالم والوجع.

وفی لیلة النوروز یقمن البنات بطبخ اکلة خاصة والتی تسمی " سوقیم " والاخرون یهدیون الیهن هدایا کالعطر والمرآه.

وفی لیلة عید النوروز الشباب یرکبون الحصان وفی الساعة محددة من اللیل یقومون بقرع الاجراس المعلقة فی رقبة الحصان لایقاض الناس لاعلان الدخول فی ایام العید.

وفی هذه الایام تقام مباریات شهیره وأهمها مباراه قول ترزاق التی تجری بین مجامیع من الرجال ومجامیع من النساء فاذا انتصر النساء فیعتقدون ان العام عام خیر وبرکة واما اذا فاز الرجال فان العام یکون عام عسیر .

کما تقام فی ایام النوروز مسابقات الشعر یطلق علیها مسابقه "آیتیس".

النوروز فی مصر

النوروز في مصر منبثق من الثقافة الایرانیة بما ان نوروز الاقباط فی مصر یختلف عن نوروز الایرانین من حیث الزمان ولکن لدیهما جذور مشترکة لان المصریین اخذوا هذا العید و المهرجان من الایرانیین ویقام بنفس الاسم والعادات والتقالید. یبدأ نوروز الاقباط المصریین مع بدایة فصل الزراعة عندما یمتلئ نهر النیل ویروي الاراضي من حوله، بعبارة اخرى یبدأ فی یوم 10 او 11 من شهر ایلول المصادف الیوم الاول من شهر توت من اشهر مصر القدیمة.

و یقول القلقشندی فی کتابه صبح الاعشی : ان النوروز من اشهر أعیاد المصریین و اقتبس هذا العید من ایران القدیمة وسمي نوروز القبطي. یقام هذا العید بنفس الاسم و السنن و التقالید في مصر.

تاریخ النوروز فی ترکیا

کان الاتراک منذ عهد الا مبراطوریة العثمانیة یحتفلون بعیدالنوروز وکانت الاحتفالات تستمر عدة ایام . و فی هذا الیوم یقوم الرجل الذی یسمی (حکیم باشي) بتجهیز المعجون الخاص والذی یسمى "النوروزیة" للملوك و ساکني البلاط , یتم تحضیره من اربعین مادة خاصة التي تعالج الکثیر من الامراض و الاوجاع و الآلام و یقوي الجسم ویزید مناعته .

یعتبر ابناء الشعب الترکي فی العصر العثمانی عید النیروز بدایة الربیع و تجدد الحیاة والصفاء والنقاوة في العالم. یعتبره البعض منهم انه یوم مقدس کلیلة القدر و لیلة البراءة (التی نزلت فیها آیة البراءة ) و عامل الوحدة و الانسجام و التضامن و ذکرى مولد الامام علی (ع) و ذکرى خلافته و یوم زواجه مع سیدة نساء العالمین فاطمة الزهراء(س) .

النوروز عید رسمي في ترکیا:

کان یحتفل الاتراک بعید النوروز قبل تشکیل جمهوریة ترکیا الحالیة وبعد ذلک بدأت مظاهرة تقل تدریجیا واصبحت تقام الاحتفالات فی المناطق الکردیة والشمالیة فیها فقط.

لکن الحکومة الترکیة اعلنت في سنة 2005 في المنشور الوزاري الى المراکز التعلیمة تطلب منهم الاحتفال بهذا العید بصورة رسمیة ویشار في هذا المنشور الوزاري الى احتفالات عیدالنیروز فی بلدان اسیا الوسطی و یطلب من مدراء الموسسات التعلیمیة ان تقام احتفالات وبرامج ثقافیة وفنیة لهذا العید في الیوم الاول من شهر فروردین الایراني .

النوروز فی البانیا

یقام فی ألبانیا سنویا مهرجان یسمى" سلطان نیروز" وهو احتفال وطنی رائع و مهیب.

وفی صباح یوم 22 اذار یجتمع الناس في حدیقة التکیة ویتم عزف النشید الوطنی للبلاد. یبدأ بابارشادی بمرافقة الدراویش الاخرین بقراءة نشید سلطان نیروز :

مرحبا بك ،‌مرحبا بك یا سلطان نیروز ...اهلا بك یا سلطان نیروز

انظر الى مستوى مقدرتك...و اقرا کل الاوراق...و تفکر فی الکون و الکائنات

مرحبا بک والسلام علیک...احرالتهانی لك سلطان نیروز

بعد ذلک یقوم البابا رشادي بایراد المواعظ والخطابة ثم بعدها یتم قراءة ابیات من اشعار نعیم فراشي الشاعر الالباني والذي کان هو بکتاشي له اشعار بالیونانیة و الترکیة و ایضاً اللغة الفارسیة.

وتستمر اعمال مهرجان سلطان نوروز بلقاء الناس مع بابا رشادي وسائر قادتهم.

النوروز فی طاجیکستان

للشعب الطاجیکي کسائر الایرانیین عادات وتقالید خاصة لاحتفالات النوروز ویعتبر بدایة النوروز في طاجیکستان 21 او 22 اذار و یعرف باسم "خیدیرایام" اي المهرجان الکبیر.

یسمی عیدالنوروز في طاجیکستان و مناطق أخرى من أسیا الواسطی "عید راس السنة" .

یقوم الطاجیکیون بتنظیف بیوتهم استعدادا لاستقبال ایام عیدالنوروز ویعتقدون ان السنة الجدیدة انظف من قبلها. والطاجیکیون کما في ایران یهتمون بمائدة "هفت سین" التي یسمونها "دسترخان" , ینزل الجمیع الى الشوارع لیکونوا فیها سواء و شرکاء.

مباراة "بزکشي"

من طقوس النوروز في طاجیکستان هو اجراء مباراة " بزکشي" حیث توضع عنزة وسط ساحة ویجتمع حولها الناس فیتم تقیدم الهدایا لمن یدور حول العنزة دون توقف فالذي یشترك یفوز بالهدیة. من سمات المباراة وجود قطعتي قماش حمراء واحده حول العنزة والاخرى بید الحکم الذي هو من شیوخ المدینة وتستمر المباراة حتى نفاذ المتسابقین. تعتبر هذه المباراة تراث عظیم ورمز الشجاعة والبسالة.

النوروز فی اوزبکستان

منذ استقلالهم عن الاتحاد السوفیتی یحتفل الاوزبکیون کل عام بعید النوروز ویعتبر هذا الاحتفال الاهم فی البلاد. الاقوام المختلفة تحتفل بالعید کل بطریقته الخاصة وان غالبیتهم یعتبرون النوروز هو وداع فصل الشتاء واستقبال فصل الربیع. ان النوروز کما في ایران فانه في اغلب دول اسیا الوسطى له مکانته الخاصة.

خلال الاعوام الاخیرة فان النوروز اصبح من الاهمیة بحیث یتم الاحتفال به بشکل اوسع فی جمیع دول اسیا الوسطى . ان هذه الاحتفالات کانت تقام في القرون الماضیة في کل من بخارا، سمرقند، خوارزم، خوقند و شهرسبز بحیث یمکن مشاهدة هذه الاحتفالات في طیات الکتب .

ان احتفالات نوروز ماقامت في عهد الاتحاد السوفیتي (مدة 70 عام) وفقدت شیئا من رونقها و بعد الاستقلال اخذت الاحتفالات بالعودة الى العادات والتقالید السابقة، لذا فی شهر اذار من العام 1989 تم اعلان یوم نوروز یوم احتفال وطني في اوزبکستان وتقرر ان یکون عطلة رسمیة.

في یوم النوروز یتم طبخ بعض الاطعمة الخاصة بهذا الیوم ومنها سمنک (شعیر مطبوخ) وحلیم (شوربة شعیر) وسمبوسة نباتیة من الخضار وشوربة رز مع خضار.

البنات یلبسن ملابس جدیدة، الفنانون یجبون الشوارع بالحان جمیلة ویتنغنون بالربیع فی جمیع ارجاء البلاد یسمع غناء النوروز.

النوروز فی العراق

یعتبر العراق من دول المنطقة التی تحتفل بعید النوروز واعلنت الحکومة العراقیة 5 ایام عطلة رسمیة بهذه المناسبة و یشارك الجمیع ومن ضمنهم قادة الدولة وخاصة الاکراد في الاحتفالات النوروزیة .

منذ تأسیس الحکومة العراقیة الحالیة تم اعلان یوم نوروز عطلة رسمیة ومن الاعیاد والایام المهمة في العراق. في عهد صدام المقبور وبرغم عدائه مع الطقوس غیر العربیة، کانت تقام طقوس النوروز. وبعد سقوط النظام البائد اخذ النوروز اهمیته مضاعفة بحیث یقوم ارکان الدولة العراقیة في اول ایام الربیع وهو یوم 1 فروردین (21 اذار) بعنوان عید الشجرة.

توجد فی کردستان العراق قومیات اخرى تحتفل بنوروز، انهم الایزیدیون الذین یقطنون شمال العراق.

یقوم الایزیدیون بصبغ البیض بالوان جمیلة لانهم یعتقدون ان البیضة تشبه الکرة الارضیة وبصبغها یرغبون ان تکون ارضهم بهذه الالوان التی هی سبب ازدهار وکثرة الخضار فی السهول والصحاری .

ومن عاداتهم یقومون فی الصباح الباکر من اول یوم العید بالذهاب الى السهول ویمسحون ایدیهم ووجوههم بقطرات الندى ویعتقدون ان الذی یعمل هذا اذا کان مریضا سیشفى من مرضه.

تقوم النساء بخبز نوع من الخبز یسمى "سوک" ویاخذونه الى المقابر للتصدق به.

ویقومون بالاحتفال بعد ثلاثة عشر یوم ویقابله عند الایرانیین " سیزده بدر".

ویعتبر هذا الیوم عدا انه أول ایام الربیع فانه مرتبط بأسطورة کاوه الحداد الذي قاد ثورة ضد الملك الظالم واشعل النار على ابراج قصره ابتهاجا بالنصر لذلك تتعبر النار رمزا لعید النوروز.

إنّ النسخةَ الکردیةَ للنیروز هْ أسطورةُ (کاوه) الحداد الذی تشبه قصته القصّةِ فی أسطورة الشاهنامة. الذی تقُولُ بأنّه في قدیم الزمان کان هناك ملکُ اشوري شریّرُ سَمّى(الضحاك. کان هذا الملك ومملکته قد لُعِنا بسبب شرِّه. الشمس رَفضتْ إلشْروق وکان من المستحیلَ نَمُو أیّ غذاء. الملك (الضحاك) کَانَ عِنْدَهُ لعنةُ إضافیةُ وهی إمتِلاک أفعیین رَبطتا بأکتافِه. عندما کَانتْ الأفاعی تکون جائعة کَانَ یشعر بألمِ عظیمِ، والشیء الوحید الذی یَرضی جوعَ الأفاعي کَانتْ أدمغةَ الأطفالِ. لذا کُلّ یوم یقتل اثنان من أطفالِ القُرى المحلیّةِ وتقدم أدمغتهم إلى الأفاعي.

کان الحداد المحلیَّ قد کُرِهَ الملك مثل16 مِنْ أطفالِه الـ17الذین کَانوا قَدْ ضُحّی بهم لأفاعي الملك. عندما وصلته کلمةً ان طفلَه الأخیرَ وهی بنت، سوف تقتل جاءَ بخطة لانقاذها. بدلاً مِنْ أنْ یَضحّی ببنتِه، ضَحّى (کاوة) بخروفِ وأعطىَ دماغَ الخِروفَ إلى الملكز

عندما سمع الاخرون عن خدعة (کاوه) عَمِلوا جمیعاً نفس الشی، کانوا یُرسلونَ أطفالَهم لیلا إلى الجبالِ مَع (کاوه) لیحافظ عنهم فالأطفال ازدهروا فی الجبالِ و(کاوه) خَلق جیشاً مِنْ الأطفالِ لإنْهاء عهدِ الملك الشریّرِ. عندما أصبحت اعدادهم عظیمة بما فیه الکفایة، نَزلوا مِنْ الجبالِ وإقتحموا القلعةَ. (کاوه) بنفسه کان قد إختارَ الضربةَ القاتلةَ إلى الملکك الشریّر(ِالضحاك) لإیصال الأخبارِ إلى اناسِ بلاد ما بین النهرینِ .

بَنى مشعلا کبیرا أضاءَ السماءَ وطهّرَ الهواءَ من شر عهدِ (الضحاك). ذلك الصباح بَدأَت الشمسُ بإلشروق ثانیةً والأراضی بَدأَت بالنَمُو مرةً أخرى. هذه هی البِدایة "لیوم جدید" أَو نیروز (نه‌وروز) کما یتهجى في اللغةِ الکردیةِ.

/انتهی/