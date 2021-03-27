الصناعات الیدوية والمعالم التاريخية تزيد من تألق مدينة اصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدينة اصفهان في وسط ايران تتميز بمعالمها التاريخية والحضارية بما فيها جسر " سي و سه بل" (الثلاثة و الثلاثين) على نهر زاينده رودو.

واما الصناعات اليدوية والنقوش التي ترسم على الاقمشة والاواني خاصة الفخار هي من الميزات التي تسهم في تألق اصفهان اكثر فاكثر.

هذه النقوش ترسمها انامل ذهبية للفنانين في اصفهان لتظهر مدى مهارتهم في خلق اعمال جميلة بما فيها المنمنمات.

وتستلهم هذه النقوش من الطبيعة والحدائق الايرانية على شكل اوراق الاشجار والازهار في الوان تسحر العيون.

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