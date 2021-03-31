زيادة صادرات السجاد اليدوي الإيراني رغم الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت رئيسة المركز الوطني للسجاد الإيراني "فرحناز رافع" : "إن الجمهورية الإسلامي الايرانية لا تزيد الصادرات فحسب بل تسعى أيضًا إلى تحقيق الهدف الرئيسي للإدارة العالمية في هذا المجال من أجل خلق الثقافة" و ذلك من خلال المشاركة في المعارض والمزادات الدولية والتسويق مؤكدة اننا "نتطلع الآن لتسويق السجاد الايراني في الصين والإمارات وروسيا وإيطاليا وفرنسا".

وتابعت رئيسة المركز الوطني للسجاد في إيران: نحن نعمل على عرض التصاميم والخرائط للسجاد الايراني.

ووفقا للاحصاءات تم إنتاج أكثر من مليون و869 الفا و403 متر مربع من السجاد اليدوي خلال عشرة اشهر من العام الماضي مسجلا بذلك زيادة بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الذي سبقه والذي بلغ فيه حجم الانتاج مليون و231 الفا و321 متر مربع.

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