القوات الأمريكية تنقل 40 إرهابيا من "داعش"من شرق الحسكة إلي مدينة الشدادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصادر أهلية قولها إن القوات الأمريكية نقلت بالمروحيات 40 إرهابياً من تنظيم "داعش" من سجن الهول شرق مدينة الحسكة إلى قاعدتها غير الشرعية في مدينة الشدادي بريف المدينة الجنوبي.

وأضافت المصادر أن "ثلاث مروحيات عسكرية أمريكية ترافقها ثلاث حوامات قتالية هبطت مساء أمس في قاعدة الشدادي وكانت تنقل نحو 40 إرهابياً من تنظيم (داعش) من سجن الهول" الذي تديره ميليشيا "قسد" بالتعاون مع الجيش الأمريكي".

وبحسب المصادر، عرف من الإرهابيين الذين تم نقلهم؛ الإرهابيان العراقيان زياد إدريس المدعو "أبو سيف العراقي" من مواليد عام 1980 وكان مسؤولاً عن ما يسمى "الحسبة" في الموصل وبعدها عمل في دير الزور، والإرهابي نجدت مسعود رضا من مواليد 1979 والملقب بـ "أبي بكر الفراتي" وكان مسؤولاً عن عمليات الاقتحام في دير الزور.

المصدر : سبوتنيك

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