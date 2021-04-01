جهانغيري: ينبغي الحفاظ على صون الجمهورية والانتخابات الحرة وصوت الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار النائب الاول للرئيس الايران "اسحاق جهانغیري" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس الى مناسبة يوم الجمهورية الاسلامية 1 نيسان/ابريل وكتب: اليوم هو يوم 12 فروردين (1 نيسان /ابريل)، يوم الاستفتاء والتصويت لصالح الجمهورية الاسلامية؛ اليوم الذي صوت فيه الشعب الايراني بالايجاب وبصورة حاسمة للدولة النابعة من الثورة واركانها الرئيسية الثلاثة اي الحرية والاستقلال والجمهورية الاسلامية .

واضاف: ان الجمهورية والانتخابات الحرة وصوت الشعب التي هي اولى المكاسب القانونية للشعب ينبغي الاحتفاء بها وصونها على الدوام.

يذكر ان الشعب الايراني صوت في استفتاء في 1 نيسان /ابريل عام 1979 لصالح تاسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بنسبة اكثر من 98 بالمائة.

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