واشنطن وصلت لهذه القناعة بان سياسة الضغوط القصوى باءت بالفشل ويجب الغاء الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف جهانغيري في تصريح له اليوم الثلاثاء : ان الاقتصاد الايراني القائم على الانتاج المحلي، من شانه ان يحقق الانجازات ويبلغ مرحلة الازدهار في ضوء الخطط التنموية المحددة خلال العام الجديد (الايراني – بدا في 21 اذار 2021).

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى شعار "الانتاج، الدعم وازالة العراقيل"، الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية على العام الجديد في البلاد.

واكد، انه بتحقيق هذا الشعار ستوفر الظروف لتطوير الانتاج الوطني؛ لافتا الى ضرورة دعم المصنعين والمنتجين الذين واصلوا جهدهم خلال ظروف الحظر العصيبة وعدم التخلي عنهم.

وأضاف ان الحرب الاقتصادية الامريكية، حالت دون توريد ما يبلغ الفين و500 نوعا من السلع الى ايران؛ الامر الذي اتاح فرصا مواتية للمنتجين المحليين من اجل السيطرة على الإنتاج والسوق.

وشدد النائب الاول لرئيس الجمهورية، بان هذه الانجازات اظهرت مدى فشل سياسة الضغوط القصوى الامريكية؛ مردفا ان واشنطن مضطرة على العودة الى الاتفاق النووي ورفع الحظر عن البلاد.

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