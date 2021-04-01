"سيرغي لافروف" يزور طهران قريبا بدعوة من نظيره الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة " قال في تصريح له اليوم الخميس، ان هذه الزيارة تاتي بدعوة وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" وفي اطار المشاورات السياسية بين وزيري خارجية البلدين.

وتابع، ان المشاورات حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية لاسيما اخر التطورات في منطقة القوقاز وسوريا واليمن وافغانستان والتعاون الايراني الروسي في الصعيدين الاقليمي والدولي الى جانب الاتفاق النووي وضد الاجراءات الاحادية والحظر الامريكي اللاقانوني، من اهم المحاور المطروحة على جدول المباحثات بين ظريف ولافروف خلال زيارة الاخير الى طهران.

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