قدمنا صور الأقمار الصناعية للجانب اللبناني/ نأمل أن تساعد تقاريرنا في الكشف عن سبب انفجار المرفأ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب بعد محادثاتهما في موسكو اليوم الاثنين: "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قمنا اليوم بتسليم صور فضائية وصور للأقمار الصناعية أعدتها وكالة روس كوسموس. نأمل بأن تساعد هذه المواد في التحقيق في أسباب ذلك (الانفجار)".

وأضاف لافروف: "بحثنا الآفاق المحتملة لمشاركة جهات اقتصادية روسية في إصلاح البنية التحتية التي دمرت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت".

وأشار لافروف إلى أن لدى موسكو ما يدعو للأمل والاعتقاد في أن الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، ستكون قادرة على إخراج لبنان من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي طال أمدها، وضمان عمل كافة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال لافروف إن أطرافا خارجية تحاول وبأشكال مختلفة التدخل في شؤون لبنان بما يحمل ذلك من تداعيات وخيمة للدولة اللبنانبة والأوضاع الإقليمية"، وأضاف أن موسكو تعارض جعل لبنان "رهينة للوضع في سوريا"، كما أنه لا ينبغي أن يكون مكانا لتصفية حسابات دول أخرى.

من جهته، أكد بو حبيب أن السلطات اللبنانية تسلمت من روسيا صور الأقمار الاصناعية للمرفأ يوم الانفجار وستسلمها للجهات القضائية كي تستخدم في التحقيق.

وذكر بو حبيب أنه وجه دعوة لنظيره الروسي لزيارة لبنان فيما أكد لافروف أنه تلقى الدعوة وقبلها "بسرور".

/انتهى/