 دعم الانتاج وازالة العراقيل تحتاج الى خطوات اجرائية تنفيذية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف روحاني ان شعار هذا العام هو استمرار لشعارات السنين الاخيرة ما يعني تأكيد سياسات البلاد على دعم وحماية الانتاج، مشيرا الى أن الأولوية اليوم يجب ان تتركز على الدعم الشامل لتقوية الانتاج وتحسين ظروف العمل وهذا مايتطلب تعاون جميع الأجهزة في البلاد .

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة التسريع في وضع الخطط والاجراءات لازالة موانع الانتاج بعيدا عن التعقيدات وهذا مايتطلب من الأجهزة التنفيذية والرقابية ان تتحلى بالجرأة والاقدام لتحقيق هذا الهدف.

كما أكد روحاني ان تحقيق شعار العام يتطلب الاصغاء لما يقوله الناشطئون الاقتصاديون في القطاع الخاص وازالة العراقيل السياسية والقانونية من طريق الاستثمار للقطاع الخاص.

وتابع قائلا ان من بين برامج الحكومة لتحقيق شعار سنة 1400، رفع الحظر وتعزيز عمليات السوق المفتوح وارتقاء الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، ومنح الصلاحيات من قبل الوزارات الى المحافظات.

وتابع الرئيس روحاني: "ان شعار العام يتحقق بتقوية التعليم والتدريب والابحاث في الوحدات الصناعية والانتاجية ومراكز الابحاث والتنمية وتقديم المزيد من الدعم للشركات المعرفية ويتوجب في العام الجاري ازالة العقبات البنيوية للانتاج في البلاد وتحرك الوحدات الصناعية نحو المزيد من الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا الحديثة".

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