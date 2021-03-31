الشعب الايراني هو صاحب القرار/ضرورة المشاركة القصوى في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الرئيس الإيراني "حسن روحاني" في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، الى الذكرى السنوية للاستفتاء على نظام الجمهورية الاسلامية العام 1979 وقال: في بلادنا الشعب هو صاحب القرار، وبكلمة واحدة، فان معنى الاول من نيسان/ابريل هو أن الميزان هو تصويت الشعب.

واضاف: اختار شعبنا لنفسه نظاماً، ركائزه الأولى الجمهورية وسيادة الشعب، والركن الثاني هو معايير الإسلام، والركن الثالث هو إيران، حيث تتجمع هذه الأركان الثلاثة وتشكل نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي اشارة إلى أهمية الهوية والثقافة الإيرانية، قال رئيس الجمهورية: إن المصالح الوطنية للبلاد بالمعنى العام للكلمة لها أهمية كبيرة.

ومضى قائلا: ان المعايير الإسلامية في العقيدة والتشريع والأخلاق هي مقياس كل عملنا، بينما إدارة البلاد بيد الشعب، وهم من يختارون أعلى المسؤولين وإدارة البلاد من خلال صناديق الاقتراع، لذلك فإن آراء وأفكار الشعب وخياراتهم مهمة للغاية.

واضاف روحاني : ان يوم الاول من نيسان /ابريل هو يوم مهم جدا في سيادة الشعب وتخليد هذا اليوم مهم جدا، لان الشعب كان حاضرا في كل شؤون وادارة البلاد ويجب ان نحتفل بهذا اليوم.

واكد روحاني على ضرورة المشاركة القصوى للشعب في الدورة الثالثة عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري في 18 حزيران/يونيو المقبل.

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