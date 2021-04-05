ليس لدينا أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أميركا /تسجيل 161 حالة وفاة بکورونا

عراقجي: ليس لدينا أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أميركا / لا نقبل بمبدأ خطوة بخطوة

أكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، عدم وجود محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية، فيما نوه أن إيران ليس لديها خطط أو مقترحات على مبدأ خطوة بخطوة.

محمدباقر قاليباف: قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات يفتح المجال اكثر للصناعة النووية

صرح قاليباف إن نوع المواجهة مع الإدارة الأمريكية الجديدة في مواجهة العقوبات الاقتصادية مهم للغاية ولحسن الحظ، قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات فتح الطريق للصناعة النووية، وغيّر اتجاه اللعبة الأحادية الجانب وجعل مرور الوقت لصالح إيران.

الرئيس روحاني: دعم الانتاج وازالة العراقيل تحتاج الى خطوات اجرائية تنفيذية

خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة يوم الاحد، تطرق الرئيس روحاني الى شعار العام الذي اعلنه قائد الثورة الاسلامية " الانتاج، الدعم، ازالة الموانع"، وقال ان الحكومة ستعمل بكل طاقاتها من أجل رفع الموانع من امام الناشطين في قطاع الانتاج.

على لسان خطيب زادة؛ الخارجية الإيرانية تعلق على التطورات الأخيرة في الأردن

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، على اهمية السلام والاستقرار في الاردن، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض التدخل الخارجي في الدول وزعزعة استقرارها ، وتؤمن بضرورة متابعة كل الشؤون الداخلية للدول في اطار القانون.

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: إيران لا تعترف بأميركا كعضو في الاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي أن إيران لن تعود إلى التزاماتها حتى الغاء الحظر بشكل كامل والتحقق من هذا الامر من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولن تكون الولايات المتحدة حاضرة في محادثات 1+5.

طاقة الإنتاج لمحطات توليد الكهرباء تزداد12 ضعفا بعد انتصار الثورة الإسلامية الایرانیة

بلغت القدرة المركبة لصناعة محطات توليد الكهرباء في بلادنا إلى أكثر من 85 الف ميغاواط بزيادة قدرها 12 ضعفًا مقارنة ببداية انتصار الثورة الإسلامية وذلك بفضل جهود الخبراء المحليين.

وزارة الصحة: تسجيل 161 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 161 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 63 الفا و160 شخصا.

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