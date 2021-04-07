https://ar.mehrnews.com/news/1913365/ ٠٧/٠٤/٢٠٢١ ٨:٢٥ م رمز الخبر 1913365 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٠٧/٠٤/٢٠٢١ ٨:٢٥ م مصدر سوري: وصول ناقلة نفط إيرانية إلى بانياس أكد مصدر في الشركة السورية لنقل النفط وصول ناقلة نفط إيرانية إلى مصب بانياس على الساحل السوري. وقال المصدر بحسب وكالة روسيا اليوم إن “الناقلة تحمل مليون برميل من النفط”، دون أن يعلق نفيا أو إثباتا على معلومات تقول إن الناقلة هي واحدة من أربع ناقلات ستصل تباعا. وكان رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس وعد بانفراج في أزمة المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع الجاري. المصدر: روسيا اليوم رمز الخبر 1913365 کپی شد سمات مصفاة بانياس سوريا ناقلة نفط محتوى ذات صلة السلطات البريطانية توقف ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا وصول أول ناقلة نفط ايرانية الى مياه فنزويلا احباط محاولة اختطاف ناقلة نفط ايرانية
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