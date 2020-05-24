وصول أول ناقلة نفط ايرانية الى مياه فنزويلا

وصلت صباح اليوم الاحد أول ناقلة للنفط الايراني من بین نظائرها الخمسة التي هي فی طریقها إلی فنزویلا، وسط توتر بشأن احتمال قیام الولایات المتحدة بمحاولة وقف عملیات التسلیم.

وقالت السفارة الإیرانیة فی فنزویلا عبر موقع تویتر: “وصلت أول ناقلة إیرانیة إلی سواحل فنزویلا. شکرا للقوات المسلحة البولیفیة علی مرافقتها”.

وحذر الرئیس الإیرانی حسن روحانی الولایات المتحدة یوم السبت من شن هجمات علی ناقلات بلاده أثناء مرورها عبر البحر الکاریبی فی طریقها إلی فنزویلا.

وقال روحانی فی محادثة هاتفیة مع أمیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی “إذا أقدم الأمریکیون علی افتعال مشاکل لناقلاتنا النفطیة فی البحر الکاریبی، فسوف نفتعل لهم مشاکل أیضًا”.

وشدد روحانی علی أن إیران لا ترید صراعا جدیدا مع الولایات المتحدة ، لکنها تحتفظ بحق الدفاع عن مصالحها.

وفرضت الولایات المتحدة عقوبات اقتصادیة صارمة علی کل من إیران وفنزویلا ویمکن أن تقرر إرسال قواتها البحریة لمنع الناقلات من الوصول إلی وجهتها.