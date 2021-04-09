خطيب زاده: رئيس وزراء كوريا الجنوبية يزور إيران الاسبوع المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده ، اعلن اليوم (الجمعة) ان رئيس وزراء كوريا الجنوبية سيزور إيران يومي الاحد والاثنين المقبلين .

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية فان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشون سي كيونغ ، سيزور طهران يومي الاحد والاثنين المقبلين للقاء المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية ومناقشة القضايا الثنائية ، بما في ذلك قضية القيود غير القانونية المفروضة على الاصول المالية للبنك المركزي الايراني في بنوك كوريا الجنوبية.

وأضاف خطيب زاده ان التنسيق الفني للانتهاء من تفاصيل الزيارة هو قيد المتابعة من قبل الجانبين .

الجدير بالذكر أن رئيس وزراء كوريا الجنوبية ، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع النائب الأول للرئيس الايراني ، سيلتقي أيضًا برئيس مجلس الشورى الإسلامي.

ومن المقرر أيضًا ان يجري لقاء وديا مع علي لاريجاني ، مستشار قائد الثورة الاسلامية ، نظرًا للعلاقات القائمة بين المسؤولين الإيراني والكوري.