كوريا الجنوبية عليها اتخاذ اجراء مؤثر وسريع لرفع القيود عن الاصول الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، اكد على انه تقوم على كوريا الجنوبية باتخاذ اجراء مؤثر وعلى وجه العجالة للافراج عن الاصول الايرانية والتعويض عن الخسائر المترتبة.

واوضح "باقري كني" في تغريدة له على موقع تويتر اليوم: "انني اكدّت خلال الاتصال الهاتفي مع وكيل وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بان اتخاذ اجراء مؤثر وسريع من جانب سول بهدف الافراج عن الاصول الايرانية (المجمدة لديها) والتعويض عن الخسائر المترتبة، وحده قادر على تحسين سمعتها المتضررة عند الشعب الايراني./انتهى/