شركة فايزر تهدد الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت شركة فايزر الاثنين إنها أكملت جميع شحنات اللقاح إلى الكيان المحتل بموجب اتفاقها الأول، في حين تعمل على صفقة جديدة لتزويد الكيان بجرعات إضافية.

واتفق الكيان المحتل وفايزر على صفقة شراء لقاحها في نوفمبر الماضي، إذ زودت شركة الأدوية وشريكتها الألمانية بيونتيك، هذا الكيان بعدد غير محدد من الجرعات، وقالت وزارة المالية إنها دفعت 2.6 مليار شيكل (785 مليون دولار).

ووفرت فايزر مخزونا كافيا من لقاحها إلى الكيان المحتل بعد إتاحة الأخيرة وصول شركة الأدوية الأميركية العملاقة إلى البيانات الصحية الشخصية للصهاينة لقياس فعالية اللقاح.

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