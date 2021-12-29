قصف "إسرائيلي" لمراصد المقاومة..وإصابة صهيوني برصاص قناص على حدود غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت قناة كان العبرية، أن "إسرائيلياً" أصيب في ساقه، برصاص قناص، كان يعمل قرب السياج الفاصل.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة نقاط للرصد التابعة للضبط الميداني جنوب شرق مدينة غزة، وشمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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