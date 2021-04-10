افتتاح اكثر من 130 مشروعا في مجال الصناعات النووية

وکالة مهر للأنباء _ في الأسبوع الثاني والستين من تدشين مشاريع وطنية مهمة تحت شعار التدبر والأمل وتحقيق القفزة في الإنتاج، اقيمت مراسم تدشين مشاريع في مجال الصناعات النووية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في المحافظة المركزية (أراك وخنداب)، أصفهان (نطنز) ، البرز (هشتكرد) قم (فوردو) وطهران.

وبفضل جهود الكوادر المتخصصة في الصناعة النووية بالبلاد، فقد تم خلال عام انجاز 133 مشروعا جديدا في مختلف مجالات الصناعة النووية ، بما في ذلك التخصيب والمياه الثقيلة والمركبات الدوائية والأدوية المشعة والليزر وغيرها من المشاريع .

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، كان قد اعلن امس عن ازاحة الستار عن اكثر من 130 منجزا (في مجال الصناعة النووية) بزيادة نسبتها 18 بالمائة عن العام الماضي لا سيما في مجالات التخصيب والطب النووي.

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