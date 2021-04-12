مكتب سماحة السيد السيستاني: غدا متمما لشعبان والاربعاء غرة رمضان

أعلن مكتبُ سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الثلاثاء هو المُتمم لشهر شعبان المعظّم ، و يوم الأربعاء هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام1422 للهجرة.