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١٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:٣١ م

مكتب سماحة السيد السيستاني: غدا متمما لشعبان والاربعاء غرة رمضان

مكتب سماحة السيد السيستاني: غدا متمما لشعبان والاربعاء غرة رمضان

أعلن مكتبُ سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الثلاثاء هو المُتمم لشهر شعبان المعظّم ، و يوم الأربعاء هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام1422 للهجرة.

وأشارت معظم الهيئات الإسلامية في الدول العربية إلى تعذر رؤية الهلال مساء الأحد ليكون يوم الاثنين مكملا لشهر شعبان، على أن يكون الثلاثاء غرة شهر رمضان الفضيل.

المصدر: الفرات

انتهى/

رمز الخبر 1913518
https://ar.mehrnews.com/news/1913518/

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