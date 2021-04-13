أول سحور في رمضان.. تعرف على أطعمة تمنحك الشبع في ساعات الصيام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد كشف تقريراً خاص عن أبرز الأطعمة التي لابد من تناولها على مائدة السحور:

1.البيض :

يحتوى البيض على البروتين والفيتامينات والعناصر الغذائية، التي تمنحك الشعور بالشبع ويمكن تناوله مسلوقا أو مقلى وكلاهما يمنحك البروتين اللازم والاحساس بالشبع.

2.الفول:

تحتوى البقوليات على البروتين لذا فهى تساعدك على الشبع لأطول فترة ممكنة، نظرا لأن المعدة تحتاج لفترة أطول من أجل هضمه، كما يعمل البروتين على توازن مستوى السكر في الدم، وهو من الأمور الهامة خلال الصيام الطويل.

3.الشوفان:

الشوفان غنى بالبروتينات التي تمنحك مزيد من الطاقة والنشاط والشعور بالشبع أيضا خلال الصيام باليوم التالى.

4. الفواكه والخضروات:

الفواكه والخضروات غنية بالمعادن والفيتامينات التي تساعد على الشعور بالنشاط، كما أنها تحافظ على رطوبتك، مثل البطيخ والفراولة والخوخ والبرتقال والطماطم والخيار والخس والسبانخ والكرفس.

5.المكسرات:

المكسرات غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي القلب وتعزز من صحته، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المختلفة، كما أنها تحتوى على دهون صحية تمنحك الشعور بالشبع.

6.الزبادى:

اللبن والزبادى من الخيارات الهامة الصحية في وجبة السحور، نظرا لأنها تمنح جسمك الترطيب المناسب لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية مثل البروتين، والكالسيوم، واليود، وفيتامينات ب، والسوائل.

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