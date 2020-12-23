وجبة "کوکو" السریعة

وکالة مهر للأنباء - کثیر من الاحیان نود أن نعمل وجبات سریعة ولکننا لانعرف ماذا نفعل حتی یکون لذیذا یستلذ منه الاولاد. عجة بطاطا التي تسمی بالفارسیة "کوکو" هي عبارة عن وجبة لذیذة تحبها الاطفال. اصنعیها وتذوقیها بالطریقة الایرانیة. وسوف تعملي الوجبة هذه لارسالها مع ابنک للمدرسة لیستلذ من طعمتها.

المقادیر:

1. بطاطا 5 حبات متوسطة الحجم

2. بیض 3 وحدات او 4

3. جوز 5 حبات

4. مسحوق الزعفران رشة

5. ملح و کرکم والزیت حسب الرغبة

طریقة التحضیر:

1. تسلق حبات البطاطس وتقشر وتبرش بالناعم

2. تقطع حبات الجوز وتضاف الی البطاطس مع البیض والتوابل ویخلط المزیج بحیث یصبح متماسکا

3. یوضع الزیت في المقلاة علی نار متوسط وتوخذ بالملعقة الکبیرة بعض من الخلیط او یسکب الخلیط کله في المقلاة ویغطی الی أن یحمر لون وجه ویقلب لاحمرار الوجه الثاني

5. یقدم مع الخبز او داخل ساندويتش مع طماطم ومخلل و ..

یمکن اضافة قلیلا من الحم المفروم مع البصل او بعض من الخضروات من البقدونس او غیرها الی الخلیط.

صحة وهنا لکل المتابعین ...