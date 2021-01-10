شتاء دافئ بالحساء الإیراني "آش رشتة"

وکالة مهر للأنباء - في الشتاء البارد تجتمع الأسرة الإیرانیة علی انواع الحساء و یعتبر الحساء "آش" من اکثر الطعام تنوعا في ایران . والیوم نقدم لکم نوعا من الحساء الرائج اکثرا في البلاد:

المقادير



1. الحبوب المنقوعة للیلة کاملة (حمص، فاصولیا الحمراء، العدس) 3 اکواب بالتساوي

2. بصلتان مفرومتان ومقلیتان

3. انواع الخضروات المفرومة (کزبرة، بقدونس، کراث او ورق البصل الاخضر، سبانخ) کیلو واحد

4. فلفل اسود وکرکم و ملح

5. راس ثوم مفروم و مقلي حسب الذوق

6. نعناع مجفف مطحون ملعقة طعام کامل

7. کوب من الکشک و ربطة شعریة ایرانیة خاصة لتحضیر الحساء

8. زیت نباتي او زبدة

طريقة التحضیر



1. توضع الحبوب المنقوعة في القدر مع کمیة من الماء بحیث یغطي الحبوب علی النار لمدة ساعة کاملة حتی تصبح لینة

2. یوضع البصل المفروم و الثوم المفروم کل بمفرده فی الزیت ویقلی حتی احمرارهما

3. بعد نضج الحبوب جیدا نضیف الخضروات المغسولة والمفرومة علی الحبوب و یحرک المزیج ویضاف الیه الملح والکرکم والفلفل الاسود حتی یتغیر لون الخضروات

4. یضاف الی المزیج الشعریة و الکشک

5. یسکب الحساء في وعاء ویزین بالبصل والثوم المقلي والنعناع المجفف المقلي و یقدم ساخنا

صحتین و هنا .....