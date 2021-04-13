إيران تهدي المكتبة الاسلامية الإسبانية مصادر مدرسة أهل البيت (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقی المستشار الثقافي الإیراني لدی إسبانیا "محمد مهدي أحمدي" بإدارة المکتبة الإسلامیة وهما السیدتان "أراسلي غارسیا مارتین"، و"لوئیسا مورا ویارخو" حیث زار المکتبة وکتبها عن کثب.

ووجد أحمدي لدی زیارته المکتبة شحاً فی کتب مدرسة أهل البيت لدی المکتبة الإسلامیة في إسبانیا حیث وعد إدارة المکتبة بإثراءها بالکتب المترجمة إلی اللغتین الإنجلیزیة والإسبانیة.

وبعد أن أطلع وزیر الثقافة الإیراني بذلك أمر الوزیر بتوفیر مخزون من کتب مدرسة أهل البيت المهمة وإهداءها إلی المکتبة الإسلامیة في إسبانیا وسد الفراغ هناك.

وقال أحمدی إن هناك علماء وباحثین وأساتذة أکادیمیین یزورون المکتبة لإیجاد المصادر الإسلامیة وإستخدامها في البحوث ومن الأفضل أن یکون أرشیف المکتبة کاملاً ثریاً بالمصادر التابعة لمدرسة أهل البيت.

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