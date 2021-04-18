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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٣٥ م

اعتباراً من يوم غد الاثنين؛

رئيس مجلس الشعب السوري يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس مجلس الشعب السوري يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيةاعتباراً من يوم غد الاثنين الـ 19 من نيسان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دعا صباغ في كلمته اليوم خلال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية مواطني الجمهورية العربية السورية في الداخل والخارج لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.

وحدد موعد الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الخميس الواقع في الـ 20 من أيار لعام 2021 بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الأربعاء الواقع في الـ 26 من شهر أيار لعام 2021 ميلادي من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء.

وقال رئيس مجلس الشعب: إن هذه الدورة تاريخية بكل ما في الكلمة من معنى نستكمل عبرها مشوارنا نحو المستقبل الواعد وتلبية حاجات الشعب وتحقيق مصالحه وهي المهام الأكثر قداسة من الجوانب كافة لأن الشعب هو الأصل وهو المرجع.

/انتهى/

رمز الخبر 1913710
https://ar.mehrnews.com/news/1913710/

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