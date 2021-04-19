عملية مكافحة الإرهاب للجيش العراقي / اعتقال عدد من العناصر التكفيرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن بغداد اليوم، أن سلسلة عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها قوات الجيش العراقي مستمرة في جميع انحاء البلاد والقوات العراقية تشن عملية جديدة ضد التكفيريين جنوب بغداد.

وبحسب التقرير، هدمت قوات الجيش العراقي مواقع الإرهابيين التكفيريين خلال العملية. وقالت مصادر أمنية إنه تم التعرف على عدد من عناصر داعش التكفيريين واعتقالهم خلال العملية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية "يحيى رسول " إن القوات الأمنية اعتقلت ستة عناصر تكفيرية لداعش في المحافظة في عمليات منفصلة.

وقال المسؤول العسكري العراقي إنه تم التعرف على التكفيريين واعتقالهم في محافظات بغداد والأنبار ونينوى. استهدفت قوات الحشد الشعبي العراقي، مؤخراً، مواقع فلول تنظيم داعش الإرهابي في سامراء بمحافظة صلاح الدين. وقال مسؤولون عراقيون إن العملية كانت تهدف إلى ملاحقة فلول داعش.

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