قتل الداعشي فراس صالح المكنى بـ"ابو قيصر" في وادي زغيتون لكركوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن بغداد اليوم، فإن سلسلة العمليات المناهضة للإرهاب التي يقوم بها الجيش العراقي مستمرة في مناطق متفرقة من البلاد. وشنت القوات العراقية مؤخرا عملية جديدة ضد فلول التكفيريين في محافظة كركوك.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن القوات العراقية تمكنت خلال العملية القضاء على الإرهابيي "فراس صالح" المكنى بـ "أبو قيصر".

وفي وقت سابق، شنت قوات الجيش العراقي عملية في محافظة نينوى ضد فلول عناصر داعش التكفيريين. وقال يحيى رسول المتحدث باسم قيادة الجيش العراقي إنه تم التعرف على 12 عنصرا تكفيريا واعتقالهم بعد العملية.

وجدير بالذكر أن تحركات فلول التكفيريين في العراق اشتدت في الآونة الأخيرة. وكانت هناك تقارير منذ فترة طويلة عن جهود الولايات المتحدة لإحياء داعش في العراق.

/انتهى/