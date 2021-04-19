الهند تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند 15 مليونا، محتلة المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع مجموع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 178769، بعد تسجيل زيادة قياسية يومية بلغت 1619 وفاة جديدة.

وعلى الرغم من ارتفاع الإصابات، واصل السياسيون تنظيم مسيرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد استعدادا لانتخابات الولايات.

ومن المقرر أن يعقد القادة، بمن فيهم وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، المزيد من العروض الترويجية والاجتماعات العامة اليوم الاثنين.

وتصاعدت الانتقادات حول كيفية تعامل إدارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مع الموجة الثانية من الوباء في الهند، حيث تتواصل الآلاف من المهرجانات الدينية والتجمعات الانتخابية.

المصدر: رويترز