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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٤٢ م

رئيس السلطة القضائية:

هناك اجماع وطني شامل في البلاد على استراتيجية الغاء كامل الحظر

هناك اجماع وطني شامل في البلاد على استراتيجية الغاء كامل الحظر

اكد رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي"، ان الرّد على التحركات الارهابية يكمن في الصمود المقتدر بوجه العدو؛ مبينا ان تخصيب اليوارنيوم بنسبة 60 في المئة، شكّل احد نماذج هذا الصمود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريحه اليوم الاثنين باجتماع المجلس القضائي الاعلى، قال حجة الاسلام رئيسي: ان العدو يسعى باستخدام الية الحظر لضرب الاقتصاد، وبواسطة التحركات الارهابية يستهدف النشاطات النووية في البلاد، وبالتالي ارباك حركة المسيرة التقدمية للشعب الايراني.   

واكد، ان مواصلة النشاطات النووية بكل اقتدار سيبعث رسالة الى العدو بان هذه المسيرة لن تتوقف على الاطلاق.

واضاف رئيس جهاز القضاء: ان تحالف الهيمنة يسعى من خلال الحظر والتحركات الجبانة الى عرقلة المسيرة العلمية والتقنية للشعب الايراني، لكن سماحة قائد الثورة الاسلامية وضع ستراتيجية "الغاء كامل الحظر"؛ مؤكدا ان هناك اجماع وطني شامل في البلاد على هذه الستراتيجية وبما يلزم متابعتها بكل اقتدار وليس بنحو استنزافي. 

/انتهى/

رمز الخبر 1913744
https://ar.mehrnews.com/news/1913744/

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