النخّالة وهنية يعزيان بوفاة العميد محمد حجازي

النخّالة يعزي بوفاة العميد حجازي

نقلت قناة الميادين خبر مفاده أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة يعزّي الجنرال اسماعيل قاآني بالعميد حجازي.

ووفقاً للميادين قال النخالة لقاآني: لقد كان الراحل في الخطوط الأمامية للدفاع عن فلسطين ولبنان فلسطين.

وأكد النخالة خلال مكالمته أن العميد حجازي أفنى عمره في خدمة الإسلام والمسلمين.

هنية يُعزي بوفاة العميد حجازي

هذا وهاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الاثنين، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني، مقدما له التعازي بوفاة نائبه العميد محمد حجازي، مشيدا بمناقب الفقيد ودوره في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية.

وعبر رئيس الحركة عن تقديره لما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ودور فيلق القدس في هذا الجهد المقدر، ومؤكدا في الوقت ذاته تمسك الحركة بنهج المقاومة والثوابت حتى تحرير القدس وكامل تراب فلسطين،

وأشاد هنية بمواقف إيران الثابتة في رفض الاعتراف بالمشروع الصهيوني أو احتلاله لأرض فلسطين.

/انتهى/