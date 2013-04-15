العميد حجازي: قادرون على تدمير تل ابيب وحيفا بأدنى وقت

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء بأن العميد محمد حجازي قال على هامش المهرجان العلمي البحثي الرابع لحرس الثورة، وردا على سؤال حول مدى جاهزية القوات المسلحة الايرانية في تنفيذ تهديد سماحة قائد الثورة من ان الكيان الصهيوني اذا ارتكب ادنى حماقة فإن تل ابيب وحيفا ستسوى بالارض، قال: ان قواتنا المسلحة جاهزة بكامل قوتها، لتنفيذ تهديدات قائد الثورة في ادنى وقت، ونأمل ان لا يرتكبوا (الصهاينة) هكذا حماقة.

وتعليقا على تصريحات بعض المسؤولين الغربيين بعد محادثات الماتي2 بأن الخيار العسكري مازال مطروحا على الطاولة، صرح العميد حجازي: ان الارضة أكلت قوائم هذه الطاولة، وان مثل هذه التصريحات ما هي الا شعارات لا اكثر.

وأردف العميد حجازي: ان الجامعات التابعة للقوات المسلحة لديها قابليات كبيرة، الا اننا سنستفيد ايضا من طاقات الجامعات الاخرى، بحيث صرح وزير الدفاع اننا نرغب بأن نوجه 50 بالمائة من الابحاث الى المجال الدفاعي، وبعون الله حققنا العام الماضي نجاحات كبيرة في مجال الدفاع الجوي والرادارات./انتهى/