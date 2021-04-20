الشيخ اكرم الكعبي يعزي قائد الثورة برحيل العميد حجازي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، ان الامين العام لحركة النجباء تقدم بخالص العزاء لقائد الثورة الاسلامية بمناسبة رحيل نائب قائد فيلق القدس العميد السيد محمد حجازي.

ووصف الشيخ اكرم الكعبي في تغريدته العميد حجازي بالاخ والصديق المجاهد، وذكر ان هذا القائد العزيز افنى عمره دفاعا عن الاسلام ونصرة المستضعفين.

واعرب عن حزنه واسفه لهذا المصاب الاليم، وابتهل الى الله سائلا المولى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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