سباهان أصفهان يفوز بهدف يتيم ويتربع على صدارة الدوري الإيراني مؤقتًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقيمت المباراة على ستاد "الشهيد وطني" في مدينة ساري في افتتاح منافسات الاسبوع الـ 21 من مسابقة الدوري الممتاز، وسجل هدف الفوز لسباهان، احسان حاج صفي، في الدقيقة 25 من الشوط الاول ليتصدر الجدول برصيد 44 نقطة، فيما بقي نساجي مازندران في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

وتعادل الومنيوم اراك مع ضيفه بيكان بهدف لكل منهما، ليصعد اراك الى المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ويحتل بيكان المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

وفاز نفط مسجد سليمان على ضيفه مس رفسنجان بهدف دون رد، ويحتل مسجد سليمان المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة ، وتراجع مس رفسنجان الى المركز السادس برصيد 28 نقطة.

وياتي برسبوليس في مركز الوصافة برصيد 41 نقطة (مباراة اقل) واستقلال في المركز الثالث برصيد 34 نقطة (مبارتان اقل).

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