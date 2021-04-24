دعم إيران لليمن سياسي صرف /تسجيل 380 حالة وفاة بكورونا

وزارة الخارجية: دعم إيران لليمن سياسي صرف

نفت وزارة الخارجية الايراني، التصريحات أدلى بها رستم قاسمي، وقالت ان "ايران لم تقدم أية مساعدات عسكرية الى اليمن وليس لديها مستشارون عسكريون هناك، وهذا لا يتفق أساسا مع سياسة الجمهورية الاسلامية تجاه الأزمة اليمنية"

غريب آبادي: السلسلة "IR6" تخصّب بنسبة 60 بالمائة والسلسلة "IR4" تخصّب بنسبة 20 بالمائة

اعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي بان منتوج السلسلة "IR6" هو التخصيب بنسبة 60 بالمائة والمنتوج من السلسلة "IR4" هو التخصيب بنسبة 20 بالمائة.

واعظي: الحكومة الإيرانية تصب طاقاتها على انتاج اللقاحات المحلية وتطعيمها في الربيع وأوائل الصيف

صرح مدیر مكتب الرئيس الایراني، محمود واعظي، ان الاولوية الاولى للحكومة في الوقت الحاضر تتمثل بتوفير اللقاحات المطلوبة من الخارج، فيما نبّه بأن الحكومة تصبّ طاقاتها على انتاج اللقاحات المحلية وتطعيمها في الربيع وأوائل الصيف.

بهاروند: نأمل ألا يشهد المستقبل حظر أميركي غير قانوني ضد دول ومؤسسات دولية

أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، محسن بهاروند، عن أمله في ألا يشهد المستقبل حظر أميركي غير قانوني ضد دول ومؤسسات دولية.

16 الف ایراني یستعدون لتطعيم المرحلة الثالثة من لقاح "كو إيران بركت"

قال رئيس مركز المعلومات في لجنة تنفيذ امر الامام الخميني (رض): في غضون 36 ساعة، أعلن أكثر من 16 الف مواطن استعداهم للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح "كو إيران بركت" في 6 محافظات.

وزارة الصحة: تسجيل نحو 23 ألف حالة اصابة و 380 وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية عن تسجيل 22904 اصابة و380 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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