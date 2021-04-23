  1. إيران
  2. المجتمع
٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٢٨ م

واعظي:

الحكومة الإيرانية تصب طاقاتها على انتاج اللقاحات المحلية وتطعيمها في الربيع وأوائل الصيف

الحكومة الإيرانية تصب طاقاتها على انتاج اللقاحات المحلية وتطعيمها في الربيع وأوائل الصيف

صرح مدیر مكتب الرئيس الایراني، محمود واعظي، ان الاولوية الاولى للحكومة في الوقت الحاضر تتمثل بتوفير اللقاحات المطلوبة من الخارج، فيما نبّه بأن الحكومة تصبّ طاقاتها على انتاج اللقاحات المحلية وتطعيمها في الربيع وأوائل الصيف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بشأن شفافية توزيع اللقاحات المستوردة ووضع اللقاحات المنتجة محليا، أوضح واعظي، أن الشفافية في استخدام اللقاحات التي نقوم بحقنها حاليا مهمة جدا، ولهذا السبب أوعز الرئيس روحاني الى وزارة الصحة بان توضح للشعب موضوع اللقاحات وكيفية تلقيحها والفئات المستهدفة.

وقال: من حق الشعب أن يعرف كيف يتم توزيع اللقاح، موضحا ان المركز الوطني لمكافحة كورونا هو من يتخذ القرار بتوزيع اللقاحات على الفئات ذات الاولوية في التطعيم وهم الكوادر الطبية وكبار السن المصابون بأمراض مزمنة.

/انتهى/

رمز الخبر 1913844
https://ar.mehrnews.com/news/1913844/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 6 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات