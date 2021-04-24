العثور على موقع روماني قديم في تونس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الممثل الإقليمي لمركز التراث الوطني في الكاف "عبدالكريم الوبيري" قال ان هذا الموقع يحتوى على مجموعة من الآثار التاريخية ذات القيمة العالية للغاية، وتشير إلى وجود سكان في هذه المنطقة منذ زمن الإمبراطورية الرومانية".

ونوّه الى ان هذا الموقع القديم يحتوي على مجموعة من الرموز التاريخية والأثرية والأنماط الهندسية والأعمال المتناثرة من ورش زيت الزيتون وعلى وجه الخاص عدد كبير من خزانات المياه.

بالإضافة إلى ذلك، تم في هذه المنطقة اكتشاف الطريق الروماني الرئيسي الذي مر بهذا الموقع القديم، ووجود آثار الحجارة المكسرة، خاصة على طول الصحراء الواقعة بجوار هذا الموقع.

ويتم دراسة هذا الموقع بجدية أكبر من زوايا مختلفة للتعرف على عناصرها وكافة مكوناتها، بحيث تكون كغيرها من المواقع الأثرية في المنطقة ومنها الحمام الروماني في منطقة ملاق في الجزء الغربي من الكاف.

وتم تقديم هذا الخبر من قبل المستشار الثقافي الإيراني في تونس الى وكالة مهر.

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