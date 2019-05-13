"جبل سبلان" على قائمة اليونسكو للآثار التاريخية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نادر فلاحي المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة لمحافظة شدد أثناء تفقد المدير العام لمنظمة التراث الثقافي للبلاد في هذا الاجتماع على أهمية الاهتمام والعناية بمثل هذه المشاريع داعيا إلى عقد مؤتمر علمي حول موضوع مشروع جبل سبلان.

وقال المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة لمحافظة " ينبغي أن دراسة موقع جبل سبلان من الناحية الثقافية والتاريخية والطبيعية لأن هذا الجبل هو فريد من نوعه".

كما أشار إلى الأبعاد التاريخية لهذا الجبل قائلا إن جبل سبلان قد انعجن مع تاريخ وثقافة هذه المنطقة التي يتواجد فيها.

وتابع" إن جبل سبلان هو من الجبال المعدودة في ايران التي نجد تاريخ منطقة آذربيجان ولاسيما أردبيل متصلا به اتصالا وثيقا وينبغي العمل من أجل الحفاظ عليه وصيانته"./انتهى/