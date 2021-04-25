الکاظمي مدين لنشطاء الفضاء الافتراضي/ نتوقع التدخل الاميركي والبريطاني في الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية اعلن أن رئيس المجلس السياسي للحركة أكد مجددا في مقابلة تلفزيونية على موقف حركته بعدم المشاركة في العملية السياسية، موضحا نحن لن نشارك في العملية الانتخابية لكن لدينا حراك سياسي وقدمنا صفات عامة لجمهورنا للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وأشار الشيخ علي الاسدي الى أن الهدف من تشكيل المجلس السياسي هو متابعة الاحداث والمشاكل السياسية في العراق، مصرحا نتوقع التدخل الاميركي والبريطاني في نتائج الانتخابات المقبلة.

وذکر أننا قدمنا لعبد المهدي (رئيس الوزراء السابق) برنامج متكامل للنهوض بالبلاد من الناحية الخدمية، مضیفا نحن التقينا بالكاظمي (رئيس الوزراء المؤقت) أيضا ووعدنا بتصحيح الامور لكنه لم يطبق وعوده، لانه مدين لنشطاء الفضاء الافتراضي والفيسبوك الذين سهلوا استلامه رئاسة الوزراء عبر اعمال الشغب.

وحول الهجمات المتكررة على السفارة الامريكية في بغداد صرح رئيس المجلس السياسي للنجباء قائلا، ان ۹۰ بالمئة من قصف السفارة الاميركية ليس للمقاومة وانما لهم لإثارة الرأي العام.

وختم الاسدي المقابلة مشيرا الى مشاركة النجباء في الحرب ضد الإرهابيين التكفيريين في الأراضي السورية، موضحا ذهابنا الى سوريا مبني على معلومات عن تنظيم سعودي لاستهداف الشيعة.

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