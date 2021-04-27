اوليانوف: الاتفاق النووي الايراني يتفق مع المصالح الامنية لجميع بلدان العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عدّ اوليانوف الاتفاق النووي بالمهم للغاية مؤكدا على الحفاظ عليه لأنه يتطابق مع المصالح الامنية لجميع بلدان العالم والشرق الاوسط.

واضاف: تصورنا مع معظم المجتمع الدولي يقوم على أن الاتفاق النووي يكتسب الاهمية وينبغي الحفاظ عليه.

ونوه الى ان اي نشاطات تخريبية كاغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده واستهداف منشأة نطنز لاجدوى منها وتحمل المخاطر.

وأكد ان جميع الادوات والاساليب الاخرى للحد من البرنامج النووي قد آلت الى الفشل كما ان الحظر الاميركي الشامل ضد ايران لم يجد نفعاً.

ولفت الى انه يمكن التوصل الى نتائج ايجابية عبر المفاوضات السياسية والعودة الى الاتفاق النووي الذي يحقق مصالح الجميع.

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