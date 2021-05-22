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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١١:٥٥ ص

بناء على الظروف القائمة؛

أوليانوف يعلن موعداً محتملاً للانتهاء من محادثات فيينا

أوليانوف يعلن موعداً محتملاً للانتهاء من محادثات فيينا

قال المبعوث الروسي لمحادثات فيينا إنه على الرغم من الصعوبات فإن المحادثات ستستكمل في الأيام الأولى من شهر يونيو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية " ميخائيل أوليانوف" أن محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي قد تصل إلى نتيجة نهائية في أوائل يونيو.

في وقت سابق، كتب أوليانوف في تغریدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي فريدة من نوعها". ليس غرضنا تحديث الاتفاقية أو وصف الاتفاقية الجديدة. الهدف هو إعادة اتفاقية خطوة بخطوة. هل يوجد مثل هذا المثال في تاريخ العلاقات الدولية؟ لا أستطيع أن أجد أي شيء من هذا القبيل.

كما أعلن في الأيام القليلة الماضية عن تفاهم كبير في محادثات فيينا وأعلن عن وصول الطرفين إلى نقطة تحول في المحادثات.

/انتهى/

رمز الخبر 1914666
https://ar.mehrnews.com/news/1914666/

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