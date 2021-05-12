موسکو: احياء الاتفاق النووي لغاية 21 ايار صعب لكنه ممكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ميخائيل اوليانوف كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول بعض التكهنات القائلة بعدم امكانية احياء الاتفاق النووي قريبا: بعض المحللين اعربوا عن شكوكهم حول امكانية التوصل الى توافق لاحياء الاتفاق النووي خلال الشهر الجاري. هذا استنتاج متسرع.

وحول مدى التقدم الحاصل في مفاوضات فيينا قال: لقد تم تحقيق بعض التقدم ويسعى المفاوضون لاستكمال هذه العملية على وجه السرعة. نامل بان يحدث هذا الامر لغاية 21 مايو. هذا امر صعب لكنه ممكن.

يذكر ان الجولة الرابعة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بدات يوم الجمعة الا ان تقدما ضئيلا حصل في مجال كيفية رفع الخلافات لالغاء الحظر الاميركي.

واحتمل مسؤولون ايرانيون من ضمنهم مساعد الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الايراني لمفاوضات فيينا وكذلك مسؤولون اميركيون من ضمنهم مساعدة الخارجية وندي شيرمان، تمديد الاتفاق الموقع بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في شباط/فبراير الماضي وينتهي في 21 ايار/مايو الجاري.

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