ظريف: أجريت مشاورات مكثفة مع شخصيات بارزة في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، اليوم (الأربعاء) ، في تغريدة على تويتر عن زيارته إلى بغداد وأربيل ولقاءاته مع مسؤولين وشخصيات عراقية في بغداد وإقليم كردستان العراق، وقال: اجريت مشاورات مكثفة مع شخصيات بارزة في العراق: عمار الحكيم، نوري المالكي، عادل عبد المهدي، قاسم الأعرجي، المطران لويس ساكو.

واضاف: في أربيل، يسعدني اللقاء مع مسعود بارزاني، نيجرفان بارزاني، مسرور بارزاني، قباد طالباني، بافل طالباني والعديد من الأصدقاء الآخرين، الوجهة التالية مسقط.

وكان ظريف قد تحدث في تغريدة سابقة عن لقاءاته مع المسؤولين العراقيين في بغداد، قائلا: تم التأكيد في هذه اللقاءات على أن دول الجوار يمثلون أولوية بالنسبة لإيران ونرحب بالدور المحوري للعراق في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار الدوحة في المحطة الاولى من جولته الاقليمية، واجرى مباحثات مع امير قطر ونظيره القطري حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

ومن المقرر ان يتوجه وزير الخارجية الايراني اليوم الاربعاء الى مسقط، لاجراء محادثات مع نظيره العماني.

/انتهى/