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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٤٦ م

تعليقاً على زيارته لعمان؛

ظريف: أجريت محادثات جيدة للغاية مع المسؤولين العمانيين

ظريف: أجريت محادثات جيدة للغاية مع المسؤولين العمانيين

علّق وزير الخارجية الإيراني على زيارته إلى مسقط والمشاورات التي اجراها، قائلاً: أجريت محادثات جيدة مع المسؤولين العمانيين مشيراً إلى أنه سيواصل المحادثات غدا الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، المتواجد في مسقط المحطة الثالثة من جولته بالمنطقة، استعرض في تصريحات محادثاته اليوم مع المسؤولين العمانيين.

وبشأن أهداف الزيارة قال: "إن زيارته لسلطنة عمان هي لبحث العلاقات الثنائية التي توسعت بشكل جيد ونأمل أن تتوسع أكثر ، وكذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والأمن في الخليج الفارسي وخطة إنهاء الضغط على الشعب اليمني حيث أن الحكومة العمانية كانت لديها نشاطا جيدا جدا وإيجابيا في هذا الصدد.

وأعتبر ظريف المحادثات حول التعاون الاقتصادي الثنائي بين إيران وسلطنة عمان والتعاون الترانزيتي متعدد الأطراف بانها من الاهداف الأخرى لهذه الزيارة.

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي الايراني: "كانت فرصة جيدة جدا وأجرينا محادثات جيدة جدا مع المسؤولين العمانيين وإن شاء الله سنواصلها غدا".

/انتهى/

رمز الخبر 1914007
https://ar.mehrnews.com/news/1914007/

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