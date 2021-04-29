بدء تشغيل 4 مشاريع وطنية لإمدادات المياه

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المشاريع تتمثل في تشغيل الوحدة الثالثة من محطة تحلية المياه وخط إمداد المياه لبندر عباس (جنوب) من محطة تحلية المياه بالمدينة، وتشغيل محطة معالجة المياه في "سرني" بمدينة ميناب في محافظة هرمزكان (جنوب)، وتشغيل الوحدة الثانية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في ساري (شمال)، وسحب مياه سد بالارود في أنديمشك (جنوب)، بالاضافة الى اطلاق عمليات انشاء سد زارم رود في ساري.

وتم إنفاق ما مجموعه 2,600 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) من الائتمان لتنفيذ المشاريع الأربعة التي تم تشغيلها رسميا اليوم، فيما تم توفير 367 فرصة عمل مستدامة.

كما تم تخصيص 900 مليار تومان لتشييد سد زارم رود في مدينة ساري.

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