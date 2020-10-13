ايران عازمة على تدشين المدينة المطارية في ميناء " تشابهار "

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني " محمد باقر قاليباف " اكد العزم على تدشين المدينة المطارية في ميناء تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

وقال قاليباف في تصريح للصحفيين حين وصوله الى ميناء تشابهار: " ان احد اهداف هذه الزيارة هو الدراسة والاشراف الدقيق والميداني على الانشطة والمشاريع المنفذة وقيد الانجاز ".

واضاف: " انه وفيما يتعلق بالمدينة المطارية الجديدة في تشابهار التي توقفت عملياتها التنفيذية قبل فترة، سيتم اتخاذ القرار حولها في غضون الاسبوعين القادمين ".

وتابع قاليباف: " اننا عازمون جميعا على تدشين المدينة المطارية في تشابهار، والى جانب المطار فان سكك الحديد يحظى ايضا بالاولوية في برامج الحكومة والبرلمان ".

وتستغرق زيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى محافظة سيستان وبلوشستان 3 ايام يتفقد خلالها مختلف مدن المحافظة لتفقد امورها والمشاريع الجاري تنفيذها فيها والحديث الى المواطنين بصورة مباشرة.

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