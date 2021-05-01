  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٢:٢٥ م

مفتي عمان: ضرورة الدعاء للقدس والمسجد الأقصى

مفتي عمان: ضرورة الدعاء للقدس والمسجد الأقصى

دعا مفتي سلطنة عمان الشيخ "أحمد بن حمد الخليلي"، المسلمين إلى ضرورة عدم نسيان القدس والمسجد الأقصى وغزة من الدعاء في أيام رمضان المباركة.

وافادت وكالة مهر للأنباء انه قال الخليلي في تغريدة على تويتر: "أيام رمضان المباركة التي تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء يجب على المسلمين ألا ينسوا إخوانهم أبطال الرباط في القدس المبارك الذابين عن حرمات الأقصى الشريف".

كما دعا المسلمين للدعاء ومساندة "أبطال الجهاد بغزة العزة الذين يقفون صامدين كالجبال الرواسي متحدين كبرياء الاحتلال (وكان حقا علينا نصر المؤمنين)".

ولاقت دعوة المفتي تفاعلا كبيرا وشكرا له على تذكره لأهل الرباط والجهاد، من منطلق موقعه الرسمي، وسط إشارات بسكوت آخرين في الوقت الذي يحتاج فيه أهل فلسطين مثل هذا الترابط والدعاء والمساندة من علماء الأمة والمفتين.

/انتهى/

رمز الخبر 1914053
https://ar.mehrnews.com/news/1914053/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات