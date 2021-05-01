عراقجي: تم الاتفاق على إزالة أسماء غالبية الأفراد والمؤسسات الايرانية من قائمة العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، قال انه "تم الاتفاق على ازالة أسماء غالبية الأفراد والمؤسسات الايرانية من قائمة العقوبات، لكن آخرين ما زالوا على القائمة لأسباب مختلفة، ونحن مستمرون في التفاوض".

وقال عراقجي: "أستطيع أن أقول ان القضايا المتفق عليها والمختلف عليها وصلت إلى مرحلة النضج، وان المناقشات اصبحت شفافة وأكثر دقة والاختلافات اوضح".

وأضاف: "لدينا نقاط فنية صغيرة وتفاصيل نحتاج إلى مناقشتها سواء في المجال النووي أو في مجال العقوبات، ففي كثير من الحالات توجد نقاط مشتركة وفي بعض الحالات توجد نقاط اختلاف".

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية: "ان نتيجة المشاورات اوضحت للجميع نقاط الخلاف، ففي بعض المجالات دخلنا في كتابة النص وهذا هو المكان الذي يتم فيه العمل ببطء شديد، فالعمل على النص يتطلب الدقة. في الوقت نفسه تتحرك المفاوضات الى الامام".

واضاف، انه "تم الاتفاق على رفع أسماء غالبية الأفراد والكيانات والمؤسسات من قائمة العقوبات، لكن هناك آخرين ما زالوا على القائمة لأسباب مختلفة، ومفاوضاتنا بشأن هذا الجزء من العمل لا تزال جارية، مشيرا الى انه يجب تلبية مطالبنا كافة".

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