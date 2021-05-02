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٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٩:٥٨ ص

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الاتفاق على إزالة أسماء أفراد ومؤسسات ايرانية من قائمة الحظر/تسجيل 332 حالة وفاة بكورونا

الاتفاق على إزالة أسماء أفراد ومؤسسات ايرانية من قائمة الحظر/تسجيل 332 حالة وفاة بكورونا

شهدت إيران يوم أمس أحداثا عديدة على الصعيد الدولي والإقليمي، منها: "تاكيد عباس عراقجي، بانه "تم الاتفاق على ازالة أسماء غالبية الأفراد والمؤسسات الايرانية من قائمة العقوبات، لكن آخرين ما زالوا على القائمة لأسباب مختلفة" و"تسجيل 332 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا".

بعد اجتماع اللجنة المشتركة؛ عراقجي: تم الاتفاق على إزالة أسماء غالبية الأفراد والمؤسسات الايرانية من قائمة العقوبات

عراقجي: تم الاتفاق على إزالة أسماء غالبية الأفراد والمؤسسات الايرانية من قائمة العقوبات

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، انه "تم الاتفاق على ازالة أسماء غالبية الأفراد والمؤسسات الايرانية من قائمة العقوبات، لكن آخرين ما زالوا على القائمة لأسباب مختلفة، ونحن مستمرون في التفاوض".

روحاني: مازلنا تحت الحصار والحظر ولم يحصل اتفاق نهائي بشأن محادثات فيينا

مازلنا تحت الحصار والحظر ولم يحصل اتفاق نهائي بشأن محادثات فيينا

أكد الرئيس حسن روحاني، أنه "بالرغم من اننا نجري حاليا محادثات في فيينا، وهناك تطور نحو الاحسن في هذه المحادثات لكننا ما زلنا تحت الحصار والحظر ولم يحصل اتفاق نهائي بعد".

الحرس الثوري الإسلامي يقضي على خلية إرهابية معادية في أذربيجان الشرقية

الحرس الثوري الإسلامي يقضي على خلية إرهابية معادية في أذربيجان الشرقية

تمكن جهاز الاستخبارات في فيلق "عاشوراء" التابع لحرس الثورة الاسلامية من كشف وتفكيك زمرة ما يسمى بـ"هبوط ايران" المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

رسالة وزير العلوم لتكريم الاساتذة و المعلمين؛ الانجازات الايرانية هي نتيجة لجهود الالاف من أعضاء هيئة التدريس

الانجازات الايرانية هي نتيجة لجهود الالاف من أعضاء هيئة التدريس

قال وزير العلوم في رسالة بمناسبة يوم المعلم والأستاذ: "إن مكانة إيران الحالية في المنافسات والإنجازات العلمية هى نتيجة الجهود الحكيمة لآلاف أعضاء هيئة التدريس".

بدء المعرض الافتراضي للقرآن الكريم في ايران

بدء المعرض الافتراضي للقرآن الكريم في ايران

انطلق یوم السبت المعرض الدولي الافتراضي الأول للقرآن الکریم، بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني "سيد عباس صالحي".

وزارة الصحة: تسجيل 332 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 332 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 332 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 72 الفا و 90 شخصا.

/انتهى/

رمز الخبر 1914077
https://ar.mehrnews.com/news/1914077/

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