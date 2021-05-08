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٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٣:٣٠ م

الحساینة:

الحضور الجماهيري في القدس صفعة للمطبعين والمتآمرين على حقوق الشعب الفلسطيني

الحضور الجماهيري في القدس صفعة للمطبعين والمتآمرين على حقوق الشعب الفلسطيني

أكد عضو المکتب السیاسي لحرکة الجهاد الاسلامي في غزة، الدکتور یوسف الحساینة، أن "الحضور الكبير والقوي لجماهير شعبنا في القدس والصلاة في المسجد الأقصى وبسالة أهل الشيخ جراح تدهش العالم وتصفع المطبعين والمتآمرين على حقوق شعبنا ومقدساته".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في يوم القدس العالمي الجماهير الفلسطينية والمقدسية والشعوب العربية والإسلامية التي نزلت في الساحات والميادين في ايران ولبنان وسوريا واليمن والعراق وباكستان والعديد من الدول في العالم تؤكد أن قضية فلسطين و القدس حاضرة في وجدان وقلوب وعقول مئات الملايين على امتداد الجغرافيا الإسلامية والعربية ودول العالم رغم المؤامرة و الخذلان.

وبالختام قال: "التحية والرحمة لصاحب المبادرة (الصرخه المدوية) في أرجاء العالم الامام الخميني رحمه الله التي رسمت معالم طريق الحق والمقاومة وكشفت زيف كل المشاريع التآمرية التي تستهدف القدس والقضايا العربية والإسلامية".

/انتهى/

رمز الخبر 1914248
https://ar.mehrnews.com/news/1914248/

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