  1. إيران
  2. الثقافة
١٠‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٥:٢٨ م

وكالة مهر للأنباء تنعى وفاة المجاهد "ابراهيم الحساينة" صاحب التضحيات الوطنية

وكالة مهر للأنباء تنعى وفاة المجاهد "ابراهيم الحساينة" صاحب التضحيات الوطنية

تنعى وكالة مهر للأنباء، الیوم الاثنين، الاخ المجاهد "ابراهيم محمد الحساينة" الذي وافته المنية فجر هذا اليوم بعد صراع طويل مع وباء كورونا.

وکالة مهر للأنباء - تلقینا ببالغ الحزن نبأ وفاة الاخ المجاهد الدكتور "ابراهيم محمد الحساينة (أبو جعفر)"، عن عمر ناهز 44 عاما، حيث توفي في فجر هذا اليوم متاثرا باصابته بوباء كورونا، بعد مسيرة من الجهاد والعمل المتواصل في العديد من الملفات الوطنية والحركية، مسطرا سجلا حافلا من التضحية والفداء خدمة لدينة ووطنه وشعبه وقضيته.

وبهذا المصاب الجلل تقدم وکالة مهر للأنباء الایرانیة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس" والى جماهير الشعب الفلسطيني والى عائلته والى الدكتور عبدالله الحساينة احر التعازي واصدق المواساة وراجية المولی عزوجل ان یتغمد الفقید بواسع الرحمة وأن یلهم اسرته الکریمة ومحبیه بالصبر والسلوان./انتهى/

رمز الخبر 1914325
https://ar.mehrnews.com/news/1914325/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 4 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات